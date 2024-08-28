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Sakarya'da Süs Bitkileri Fuarı Heyecanı

Sakarya'da 11-14 Eylül tarihleri arasında süs bitkileri sektörü buluşuyor; 180 firma katılacak ve 20 ülkeden alım heyetleri yer alacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 14:52
Sakarya'da Süs Bitkileri Fuarı Heyecanı

Sakarya PSB Anatolia Fuarı 11-14 Eylül'de Yapılacak

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenecek olan PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül tarihleri arasında 60 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. Etkinlikte, 180 firma ürünlerini sergileyerek, alım heyetlerini ağırlayacak.

Fuarın Önemi ve Yerel Destek

Fuarın tanıtım toplantısında konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya’nın süs bitkiciliğinde önde gelen bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Şehirlerde üretim önemlidir; ancak pazarlama ve tanıtım da bir o kadar kritiktir. Türkiye genelindeki üreticileri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz," dedi.

Ticaretin Geliştirilmesi ve Gelecek Organizasyonlar

Bu tür fuarların Sakarya'nın ve yerel ürünlerin tanıtımına büyük katkı sağladığını belirten Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "Önümüzdeki yıl outdoor ve iş makineleri fuarı gerçekleştirmeyi planlıyoruz," ifadesinde bulundu.

Öne Çıkan İsimler

Etkinliğe katılan diğer önemli isimler arasında Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Tarım İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi de yer aldı. Herkes, fuarın şehre büyük katkılar sağlayacağı konusunda hemfikir.

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı dolayısıyla Orman Park'ta yapılan toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 4), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ (sol 3), AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci (sağ 3), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem (sağ 2), Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar (solda) ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi (sağda) katıldı.

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı dolayısıyla Orman Park'ta yapılan toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 4), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ (sol 3), AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci (sağ 3), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem (sağ 2), Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar (solda) ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi (sağda) katıldı.

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı dolayısıyla Orman Park'ta yapılan toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 4), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ (sol 3), AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci (sağ 3), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem (sağ 2), Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar (solda) ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi (sağda) katıldı.

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı dolayısıyla Orman Park'ta yapılan toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 4), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ (sol 3), AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci (sağ 3), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem (sağ 2), Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar (solda) ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi (sağda) katıldı.

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı dolayısıyla Orman Park'ta yapılan toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 4), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ (sol 3), AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci (sağ 3), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem (sağ 2), Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar (solda) ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi (sağda) katıldı.

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı dolayısıyla Orman Park'ta yapılan toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 4), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ (sol 3), AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci (sağ 3), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem (sağ 2), Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar (solda) ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi (sağda) katıldı.

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de...

Sakarya PSB Anatolia Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 11-14 Eylül'de Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek. Fuarın tanıtımı dolayısıyla Orman Park'ta yapılan toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol 4), Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ (sol 3), AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci (sağ 3), Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Ulvi Özerdem (sağ 2), Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Ali Şener Bayraktar (solda) ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Önder Terzi (sağda) katıldı.

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