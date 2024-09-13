Sakarya'da Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı

Sakarya'da düzenlenen fuarda, süs bitkileri ve peyzaj ürünleri meraklılarıyla buluştu, bağlantılar kuruldu.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:12
Sakarya'da Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı

Sakarya'da Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı Açıldı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı", meraklılarıyla buluşarak bahçe tutkunlarını bir araya getirdi. Fuarda ayrıca, 60 bin metrekarelik bir alanda 200 firma ve çeşitli ülkelerden gelen alım heyetleri ziyaretçilerin beğenisine sunulan birçok ürünle yer aldı.

Dış Mekan Ürünleri ve Atölye Etkinliği

Fuarda, dış mekan süs bitkileri, bahçe ekipmanları, havuz ve sulama sistemleri gibi çeşitli ürünlerin yanı sıra, "Aranjman Atölyesi" etkinliğiyle katılımcılara farklı renk ve stillerdeki çiçeklerden buket yapımının incelikleri gösterildi.

Yalova Valisi'nin Değerlendirmesi

Fuarı ziyaret eden Yalova Valisi Hülya Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem üreticilerle bir araya gelmek hem de sektördeki ihtiyaçları ve görüşleri değerlendirmek için fuara geldiklerini vurguladı. Kaya, organizasyonun oldukça başarılı olduğunu belirtti ve Yalova'dan 20 kurumsal firmanın katıldığını ifade etti. Ayrıca, "Üreticilerimizin sanat eseri niteliğinde ürünlerini gördük. Onlara bol kazançlar diliyoruz." dedi.

Üreticilerin Fikirleri

Dış mekan süs bitkileri alanında faaliyet gösteren bir firma sahibi olan Tahir Tantaoğlu, fuarların üreticilere tanıtım açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Peyzaj mimarı Tuğba Köse ise fuarın sektöre büyük katkı sağladığını dile getirdi. Fuar, yerel üreticilerle bağlantılar kurmak ve yeni iş fırsatları yaratmak için önemli bir zemin oluşturdu ve etkinlik yarın sona erecek.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve...

Sakarya'da düzenlenen "PSB Anatolia Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı"nda birçok ürün firmalar tarafından kurulan stantlarda katılımcıların beğenisine sunuluyor. Dış mekan süs bitkilerinin yanı sıra bahçe ekipmanları ve süslemeleri ile iş makineleri, saksı, havuz ve sulama aletleri gibi birçok ürün, fuarda meraklılarıyla buluşuyor. Fuarda ayrıca "Aranjman Atölyesi" etkinliğinde katılımcılara, farklı renk ve stilde yetiştirilen çiçeklerden buket yapılması gösteriliyor.

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