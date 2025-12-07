Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
Kaza ve müdahale
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen kazada, A.A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Olay, Birlik Mahallesi Karpuzlar Sokak'ta gerçekleşti.
Ters dönen araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.
SAKARYA'NIN KAYNARCA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.