Sakarya'da Takla Atan Otomobilde Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Kaynarca'da takla atan otomobilde sıkışan A.A., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:47
Kaza ve müdahale

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen kazada, A.A. idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Olay, Birlik Mahallesi Karpuzlar Sokak'ta gerçekleşti.

Ters dönen araçta sıkışan sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

