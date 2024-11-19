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Sakarya'da Tarım Aracından Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tarım aracından düşen H.T. yaşamını yitirdi. Sürücü Z.E. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:52
Sakarya'da Tarım Aracından Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Tarım Aracından Düşme Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen tragik bir olayda, tarım aracından düşen bir kişi hayatını kaybetti. Caferiye Mahallesi'nde gece saatlerinde Z.E. tarafından kullanılan "pat pat" adlı tarım aracı, kötü bir kazaya sahne oldu.

Olay sırasında, H.T. adındaki yolcu, dengesini kaybederek yere düştü. Sürücü Z.E., arkadaşının düştüğünü fark etmeden yoluna devam etti. Sabah saatlerinde, H.T.'nin yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde H.T.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sürücü Z.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay sırasında her iki kişinin de alkollü

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tarım aracından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde tarım aracından düşen kişi yaşamını yitirdi.

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