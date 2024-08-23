Sakarya'da Tarım Aracının Devrilmesi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'da Tarım Aracı Kazası

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Tahminlere göre olay, Taşlıgeçit Mahallesi mevkisinde gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen "patpat" olarak bilinen tarım aracı, aniden devrildi.

Yardım Ekiplerinin Müdahalesi

Kaza ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontroller sırasında, araçtaki Çiçek T. isimli kişinin (50) hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer 3 yaralı ise hemen hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumları hakkında henüz detaylı bir bilgi paylaşılmadı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.