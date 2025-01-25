Sakarya'da Tıkanan Kanalı Açarken Suya Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trajik Kaza: Kanalı Açarken Suya Düşen Yaşlı Adam Öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, Hasan Yazıksız (70), tıkalı bir kanalı açmak isterken suya düştü. Olay, Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Sağanak yağışların ardından oluşan tıkanıklığı gidermeye çalışan Yazıksız, dengesini kaybederek kanal suyuna düştü. Bir süre kanal içinde sürüklenen yaşlı adam, fındık bahçesinde baygın halde bulundu.

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarıyla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yazıksız'ı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yazıksız kurtarılamadı.

Bu acı olay, yerel halkta şok etkisi yarattı ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.