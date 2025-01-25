DOLAR
35,67 0,01%
EURO
37,46 -0,02%
ALTIN
3.180,65 -0,03%
BITCOIN
3.744.703,21 0,2%

Sakarya'da Tıkanan Kanalı Açarken Suya Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tıkalı kanalı açmaya çalışan 70 yaşındaki Hasan Yazıksız, suya düşerek hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:52
Sakarya'da Tıkanan Kanalı Açarken Suya Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trajik Kaza: Kanalı Açarken Suya Düşen Yaşlı Adam Öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, Hasan Yazıksız (70), tıkalı bir kanalı açmak isterken suya düştü. Olay, Küçücek Cumhuriyet Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi.

Sağanak yağışların ardından oluşan tıkanıklığı gidermeye çalışan Yazıksız, dengesini kaybederek kanal suyuna düştü. Bir süre kanal içinde sürüklenen yaşlı adam, fındık bahçesinde baygın halde bulundu.

Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarıyla sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yazıksız'ı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yazıksız kurtarılamadı.

Bu acı olay, yerel halkta şok etkisi yarattı ve güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan, Eskişehir Kongresi'nde Kartalkaya Yangınına Dair Açıklamalarda Bulundu
2
Konya'daki Çöken Bina İçin Başsavcılıktan Önemli Açıklama
3
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mazbatasını Aldı ve Hedeflerini Açıkladı
4
Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında 11 Yeni Gözaltı
5
Yunanistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi İkinci Tura Kaldı
6
Erdoğan'dan Eskişehir Kongresi'nde Önemli Mesajlar
7
Hatay'da Temel Kazısı Zarar Verdi, Bina Tahliye Edildi

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler