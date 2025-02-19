Sakarya'da Tır Tamiri Sırasında Ağır Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tamir ettiği tırın altında kalan Kazım A, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 01:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 02:00
Sakarya'da Tır Tamiri Sırasında Ağır Kaza: Bir Kişi Yaralandı

Sakarya Hendek'te Tır Tamirinde Kaza

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, tamir ederken tırın altında kalan bir kişi ağır yaralandı. Olay, Sarıdede Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi.

Kazım A'nın Kaza Anı

İddialara göre, Kazım A, park halindeki 54 YU 410 plakalı tırı tamir etmekteydi. Tamir sırasında tırın çekici kısmı birden aşağı inerek Kazım A'nın üzerine düştü. Olayı fark eden babası Osman A, oğlunu sıkıştığı yerden kurtararak yardım etti.

Acil Müdahale ve Hastaneye Kaldırma

Olayın ardından bölgedeki vatandaşların ihbarıyla 112 Acil Sağlık ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kazım A, Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazım A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile İlgili Gelişmeler Bekleniyor

Olayla ilgili detaylar ve Kazım A'nın durumu hakkında yeni bilgilerin gelmesi bekleniyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tamir ettiği tırın altında kalan kişi ağır yaralandı. Ekipler kaza...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tamir ettiği tırın altında kalan kişi ağır yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tamir ettiği tırın altında kalan kişi ağır yaralandı. Ekipler kaza...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tamir ettiği tırın altında kalan kişi ağır yaralandı. Ekipler kaza mahallinde çalışma yaptı.

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