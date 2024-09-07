Sakarya'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Diğeri Ağır Yaralı

Sakarya'daki Feci Kaza

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde gerçekleşen trajik bir trafik kazasında, bir sürücü hayatını kaybetti ve eşi ağır yaralandı. Kazanın adresi Türkormanköy Mahallesi'nin Osmanbey mevkiiydi.

Olayın Detayları

Olay, Barış Yaylı'nın (45) kullandığı 54 AIJ 610 plakalı otomobil ile H.Ö. (56) yönetimindeki 54 D 5445 plakalı araç arasında meydana geldi. Çarpışmanın ardından, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

Kurtarma Çalışmaları

Otomobilde sıkışan Barış Yaylı ve eşi Cemile Yaylı için itfaiye ekipleri müdahalede bulundu ve çift, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acı Haber

Yaralılardan Barış Yaylı, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinin sağlık durumunun ise ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından yetkililer, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.