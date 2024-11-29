Sakarya'da Trafik Kazası: Ehliyetsiz ve Alkollü Sürücü Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trajik trafik kazasında bir çiftin ölümüyle sonuçlanan olayın sürücüsü tutuklandı. Adapazarı-Karasu yolu Darıçayırı Karapınar kavşağında yaşanan kazada, Ali ve Zeynep Küntaş çiftinin hayatını kaybetmesi, bölgedeki sakinleri derin bir üzüntüye boğdu.

Gözaltına alınan sürücü Adem B.'nin, ehliyetsiz ve alkollü olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan Adem B., jandarma ekipleri tarafından kısa zamanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Adem B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, evlerinin önünde helallik alınmasının ardından Darıçayırı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Burada yakınları taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan namazın ardından Ali (73) ve Zeynep Küntaş (70) çiftinin cenazesi, Darıçayırı Eski Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza, Ali Küntaş'ın kullandığı 54 AN 805 plakalı otomobil ile Adem B. yönetimindeki 54 TR 802 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Ne yazık ki, bu elim kaza çiftin hayatına mal oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir çift yaşamını yitirdi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.