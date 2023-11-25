Sakarya’da Trafik Kazası Sonrası Genç Sürücü Hayatını Kaybetti: Acı Ayrıntı Sonra Ortaya Çıktı!

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dün gece yağışlı havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden 23 yaşındaki Oktay Göçer, beton direğe çarpan otomobilde feci şekilde can verdi. Göçer’in eşinin hamile olduğu ve bir çocukları daha olduğu ortaya çıktı.





Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ada Caddesi üzerinde meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Seyfeler yönüne doğru hızla ilerleyen otomobilin, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak beton direğe çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi ezilen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü Göçer, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşinin Hamile Olduğu Öğrenildi

Kazada hayatını kaybeden Oktay Göçer’in, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Göçer’in eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu ve acı haberi alınca yıkıldığı belirtildi. Göçer’in cenazesi, bugün ikindi namazının ardından toprağa verilecek.





Sakarya’da Trafik Kazaları Artıyor

Sakarya’da son zamanlarda meydana gelen trafik kazaları dikkat çekiyor. İl genelinde son bir ayda 10’dan fazla trafik kazası yaşandı ve bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi de yaralandı. Uzmanlar, yağışlı havalarda sürücülerin daha dikkatli olmaları ve hız limitlerine uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.