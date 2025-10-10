Sakarya’da Trafik Kazasında Şehit Olan 2 Jandarma Memleketlerine Uğurlandı

Akyazı’daki trafik kazasında şehit olan jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz, Cengiz Topel Havalimanı’ndaki törenle memleketlerine uğurlandı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 21:55
Cengiz Topel Havalimanı’nda düzenlenen törenle şehitler Bursa ve Manisa’ya gönderildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde trafik kazasında şehit olan jandarma personelleri için Cengiz Topel Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Törene Vali İlhami Aktaş ve beraberindeki protokol üyeleri katıldı; şehitlerin ailelerine ve yakınlarına taziyeler iletildi. Kazada şehit olan personellerin kimlikleri jandarma astsubay kıdemli çavuşlar Tacettin Gün (39) ve Hakkı Eryılmaz (28) olarak açıklandı.

Ardından şehit Tacettin Gün'ün cenazesi tören mangası eşliğinde uçağa konularak baba ocağı Bursa'ya, Hakkı Eryılmaz'ın cenazesi ise Manisa'ya gönderildi.

