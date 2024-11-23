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Sakarya'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörde bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 17:54
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 18:30
Sakarya'da Traktör Devrildi: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'da Traktör Devrilmesi: Korkunç Kaza

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen kötü bir kaza, bölgede büyük üzüntü yarattı. U.K. idaresindeki 54 LC 291 plakalı traktör, Saraçlı Mahallesi mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan köy yolunda devrildi.

Kazada Yaralılar ve Hayatını Kaybeden

Bu talihsiz olayda, sürücü U.K. ile birlikte Ülkiye K. (40), İ.K. ve Emine U. yaralandı. İhbar üzerine, kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

Ağır Yaralıların Durumu

Yaralılar, sağlık personeli tarafından Geyve İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, müdahalelere rağmen Ülkiye K. hayatını kaybetti. Diğer yaralı İ.K.'nin ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ağır yaralı olarak sevk edildiği öğrenildi.

Bu üzücü olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Yerel halk, kayıplarını yasa boğarken, yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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