Sakarya'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, Yaşar G. (61) idaresindeki 54 PB 427 plakalı traktör devrildi. Olay, Kuzuluk Mahallesi Kızılcık yolu mevkisinde gerçekleşti.

Traktör kontrolden çıkarak devrilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde sürücünün olay anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sonrası, Yaşar G.'nin cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.