Sakarya'da Treyler Fabrikasında Yangın: Olayda Vahim Hasar

Sakarya'nın Arifiye İlçesinde Treyler Fabrikasında Yangın Çıktı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, Adliye Mahallesi'nde bulunan bir treyler fabrikasında meydana gelen yangın, büyük hasara yol açtı. Fabrikanın boyahane bölümünde, henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

İtfaiye ve Jandarma Ekipleri Olay Yerinde

Yangın haberinin kısa sürede bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın Kontrol Altında, Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yapılan açıklamalarda, yangının saat 22.23'te çıktığı ve 5 dakika içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin durumu kontrol altına aldığı belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden Açıklama

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan resmi açıklamada, boyahane bölümündeki yangın için Dörtyol, Merkez ve Geyve gruplarından 7 araç ve 15 itfaiye eriyle müdahale edildiği ifade edildi. Olası bir facianın önlendiği ve yangının kontrol altında olduğu bildirildi.

Yangınla ilgili gelişmeler, Büyükşehir İtfaiyesi tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde treyler fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangına müdahale etti.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde treyler fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yangına müdahale etti.