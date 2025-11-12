Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Baskında 7 Gözaltı

Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde eş zamanlı baskınlar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde gerçekleştirilen dört ayrı operasyonda toplam yedi şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler: F.Y.(40), H.D.(58), U.E.Ö.(23), M.A.Ö(18), M.Y.(25), İ.K.(22) ve O.A.(24).

Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 408 gram skunk, 162.7 gram kokain, 5 adet sentetik ecza, 2 parça halinde 0.86 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 60 adet kenevir tohumu, 1 adet öğütücü, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirtilen 630 TL, kokain içiminde aparat olarak kullanılan plastik levha, rulo halinde 5 Euro ve 1 adet telefon bulundu.

