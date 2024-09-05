Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Zanlı Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları

Sakarya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonları sonucu, 3 kişi gözaltına alındı. Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Düzenlenen operasyonlarda toplamda 36 kilogram kubar esrar, 224 kök kenevir bitkisi, bir adet kuru sıkı tabanca ve çeşitli uyuşturucu malzemeleri bulundu. Bu baskınlar, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir çalışma kapsamında yapıldı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerden H.Y. (30), H.S. (35) ve S.K. (35) adlı şahıslar, jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından, H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda 36 kilogram kubar esrar, 224 kök kenevir bitkisi, 1 kuru sıkı tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.