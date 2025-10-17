Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltında

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Operasyonun koordinasyonu ve hedefleri
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Ekipler, çalışmalar çerçevesinde Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Arama ve ele geçirilenler
Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda; 4 araç, 4 ikamet ve müştemilat didik didik arandı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında peçeteye emdirilmiş 26 bin 156 içimlik sentetik uyuşturucu hammaddesi, 442,63 gram sentetik uyuşturucu, 81,53 gram esrar, 31 sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, ayrıca uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan bardak ve uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler ve hukuki durum
Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle: O.A. (30), H.A. (37), S.Ş. (40), M.H.S. (40), M.Ş.U. (57), T.H. (38), A.G. (38), M.A. (40), A.E. (32) ve G.A.S. (53).
Yetkililerden edinilen bilgiye göre zanlılardan birinin, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 araç, 4 ikamet ve müştemilatta yapılan aramalarda, peçeteye emdirilmiş 26 bin 156 içimlik sentetik uyuşturucu hammaddesi, 442,63 gram sentetik uyuşturucu, 81,53 gram esrar, 31 sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan bardak ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. 4 araç, 4 ikamet ve müştemilatta yapılan aramalarda, peçeteye emdirilmiş 26 bin 156 içimlik sentetik uyuşturucu hammaddesi, 442,63 gram sentetik uyuşturucu, 81,53 gram esrar, 31 sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan bardak ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.