Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Gözaltında

Sakarya'da Adapazarı, Akyazı ve Hendek'te düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı; çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 20:28
Operasyonun koordinasyonu ve hedefleri

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Ekipler, çalışmalar çerçevesinde Adapazarı, Akyazı ve Hendek ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Arama ve ele geçirilenler

Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda; 4 araç, 4 ikamet ve müştemilat didik didik arandı. Yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında peçeteye emdirilmiş 26 bin 156 içimlik sentetik uyuşturucu hammaddesi, 442,63 gram sentetik uyuşturucu, 81,53 gram esrar, 31 sentetik ecza ilacı, ruhsatsız tabanca, 15 fişek, ayrıca uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan bardak ve uyuşturucu kullanma aparatları bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler ve hukuki durum

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler şöyle: O.A. (30), H.A. (37), S.Ş. (40), M.H.S. (40), M.Ş.U. (57), T.H. (38), A.G. (38), M.A. (40), A.E. (32) ve G.A.S. (53).

Yetkililerden edinilen bilgiye göre zanlılardan birinin, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası

