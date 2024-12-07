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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 35 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 19:11
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 17 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu ile Mücadele Operasyonları

Sakarya'da düzenlenen operasyonlar sonucunda 17 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığınca, 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında kaçakçılık ve uyuşturucu suçlarına yönelik baskınlar yapıldı.

Operasyonun Detayları

Geyve, Karasu, Hendek, Akyazı, Arifiye, Pamukova, Kocaali, Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Ele Geçirilenler

Yapılan baskınlar sonucunda çeşitli miktar ve türde uyuşturucu maddeler, tabanca, fişek, tüfek, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ve para ele geçirildi. Operasyonların devam edeceği ve suçluların adalete teslim edilmesi için çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.

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