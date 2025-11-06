Sakarya’da uyuşturucu şüphesiyle kilometrelerce kovalamaca: Araç Adapazarı’nda durduruldu

Kovalamaca ve gözaltılar

Gece saatlerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda 34 BD 077 plakalı Volkswagen marka otomobili Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde durdurmak istedi.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araç kaçmaya başlayınca ekiplerle araç arasında kilometrelerce süren bir kovalamaca yaşandı. Takip sonunda araç, Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde durduruldu.

Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli araç ise inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.

