Sakarya’da uyuşturucu şüphesiyle kilometrelerce kovalamaca: Araç Adapazarı’nda durduruldu

Sakarya’da narkotik ekiplerinin takibi sonucu uyuşturucu şüphesiyle aranan 34 BD 077 plakalı araç, Serdivan’dan Adapazarı’ya kadar kovalandı; 3 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 02:17
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 02:17
Sakarya’da uyuşturucu şüphesiyle kilometrelerce kovalamaca: Araç Adapazarı’nda durduruldu

Sakarya’da uyuşturucu şüphesiyle kilometrelerce kovalamaca: Araç Adapazarı’nda durduruldu

Kovalamaca ve gözaltılar

Gece saatlerinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda 34 BD 077 plakalı Volkswagen marka otomobili Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi’nde durdurmak istedi.

Polisin 'Dur' ihtarına uymayan araç kaçmaya başlayınca ekiplerle araç arasında kilometrelerce süren bir kovalamaca yaşandı. Takip sonunda araç, Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde durduruldu.

Yaya olarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, polis ekiplerinin havaya ateş açması neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli araç ise inceleme yapılmak üzere otoparka çekildi.

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE NARKOTİK POLİSLERİNİN İSTİHBARI ÇALIŞMASI NETİCESİNDE UYUŞTURUCU...

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE NARKOTİK POLİSLERİNİN İSTİHBARI ÇALIŞMASI NETİCESİNDE UYUŞTURUCU MADDE TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN OTOMOBİL, KİLOMETRELERCE KOVALAMACANIN ARDINDAN ADAPAZARI İLÇESİNDE DURDURULDU. YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞAN 3 ŞÜPHELİ, POLİS EKİPLERİNİN HAVAYA ATEŞ AÇMASI NETİCESİNDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE NARKOTİK POLİSLERİNİN İSTİHBARI ÇALIŞMASI NETİCESİNDE UYUŞTURUCU...

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aliağa'nın Yarı Olimpik Havuzları İzmir'de Su Sporlarının Merkezi Oldu
2
Kocaeli’de 4 Kişide 135,4 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
3
Adana'da Kafe Çalışanı Akrabasını Pompalı Tüfekle Yaraladı
4
Van Kalesi'nde Süleyman Han Camii ve Kunduz Süper Ay Görsel Şöleni
5
Çankırı'da kayıp Osman Soydaş için arama başlatıldı
6
Kastamonu'da Kayıp Anne ve Oğlu: Aramalar Yoğun Sis Nedeniyle Durduruldu

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi