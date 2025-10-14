Sakarya'da üzüm üreticileri jandarma ile bahçede nöbet tutuyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm üreticileri, artan hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleriyle koordineli olarak bahçelerinde nöbet tutuyor.

Neden nöbet?

Hayrettin, Pınarlı ve Bacıköy mahallelerinde yaşanan zirai don nedeniyle rekoltede ciddi düşüş yaşayan çiftçiler, ürünlerini korumak için güvenlik önlemlerini artırdı. Üreticiler, özellikle hasat döneminde bahçelerde bekleyerek hırsızlık girişimlerini engellemeye çalışıyor.

Jandarmanın çalışmaları

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetlerini yoğunlaştırarak üzüm bağlarının bulunduğu bölgelerde güvenliği artırdı. Vatandaşlar herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında durumu hemen ekiplerine bildiriyor.

Çiftçilerin şikayet ve talepleri

"Hırsızlık olaylarında mağdur oluyoruz"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada vatandaşların ve jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarına karşı birlikte çalışma yürüttüğünü belirtti. Ulukaya, yıl içinde yaşanan zirai don nedeniyle meyve rekoltesinin düştüğünü hatırlatarak, "5 ton üzüm aldığımız bağlardan bu yıl sadece 500 kilogram ürün alabiliyoruz. Birkaç kişi gelip yarım saatte tüm mahsulü çalabiliyor. Vatandaşlarımız ve jandarma ekipleri, koordineli çalışarak bu duruma engel olmaya çalışıyor." dedi.

Çiftçi Feridun Yüksel ise mağduriyetini dile getirerek, "10-15 ton beklediğimiz bağlardan bu yıl 500-600 kilogram üzüm alabiliyoruz. Bunun üzerine bir de hırsızlık olayları yaşanınca daha da mağdur oluyoruz. Bahçelere güvenlik kameraları yerleştirip telefonlarımızdan takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Özcan Tufan ise jandarma ekipleriyle özellikle yağmurlu havalarda sahada nöbet tuttuklarını kaydetti.

