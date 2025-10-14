Sakarya'da üzüm üreticileri jandarma ile bahçede nöbet tutuyor

Pamukova'da zirai don sonrası rekolte düşüşü yaşayan üzüm üreticileri, hırsızlığa karşı jandarma ile birlikte bahçelerde nöbet tutuyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 16:48
Sakarya'da üzüm üreticileri jandarma ile bahçede nöbet tutuyor

Sakarya'da üzüm üreticileri jandarma ile bahçede nöbet tutuyor

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm üreticileri, artan hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleriyle koordineli olarak bahçelerinde nöbet tutuyor.

Neden nöbet?

Hayrettin, Pınarlı ve Bacıköy mahallelerinde yaşanan zirai don nedeniyle rekoltede ciddi düşüş yaşayan çiftçiler, ürünlerini korumak için güvenlik önlemlerini artırdı. Üreticiler, özellikle hasat döneminde bahçelerde bekleyerek hırsızlık girişimlerini engellemeye çalışıyor.

Jandarmanın çalışmaları

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetlerini yoğunlaştırarak üzüm bağlarının bulunduğu bölgelerde güvenliği artırdı. Vatandaşlar herhangi bir şüpheli durumla karşılaştıklarında durumu hemen ekiplerine bildiriyor.

Çiftçilerin şikayet ve talepleri

"Hırsızlık olaylarında mağdur oluyoruz"

Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada vatandaşların ve jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarına karşı birlikte çalışma yürüttüğünü belirtti. Ulukaya, yıl içinde yaşanan zirai don nedeniyle meyve rekoltesinin düştüğünü hatırlatarak, "5 ton üzüm aldığımız bağlardan bu yıl sadece 500 kilogram ürün alabiliyoruz. Birkaç kişi gelip yarım saatte tüm mahsulü çalabiliyor. Vatandaşlarımız ve jandarma ekipleri, koordineli çalışarak bu duruma engel olmaya çalışıyor." dedi.

Çiftçi Feridun Yüksel ise mağduriyetini dile getirerek, "10-15 ton beklediğimiz bağlardan bu yıl 500-600 kilogram üzüm alabiliyoruz. Bunun üzerine bir de hırsızlık olayları yaşanınca daha da mağdur oluyoruz. Bahçelere güvenlik kameraları yerleştirip telefonlarımızdan takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Özcan Tufan ise jandarma ekipleriyle özellikle yağmurlu havalarda sahada nöbet tuttuklarını kaydetti.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleriyle...

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleriyle bahçelerinde nöbet tutuyor. Pamukova Ziraat Odası Başkanı Yaşar Ulukaya (fotoğrafta), konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde üzüm üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı jandarma ekipleriyle...

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya Emet'te 9 Kişi Kaçak Kazıda Suçüstü Yakalandı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Iğdır Sağlık, Ankara ve Amasra Maden Gündemi
3
Bakan Kurum: Afetlere Dirençli Şehirlerle Türkiye Yüzyılı'nı İnşa Edeceğiz
4
Ankara'da 35. Alman Birliği Günü Resepsiyonu: Türkiye-Almanya İşbirliği Vurgusu
5
Fethiye'de 20 Düzensiz Göçmen Yakalandı: 3'ü Çocuk
6
Denizli'de Tefecilik Operasyonu: 3 Tutuklama, 15 Milyon Liralık 12 Senet Ele Geçirildi
7
Batman'da 152 Ton Mercimek Tohumu Çiftçilere Dağıtıldı

Başakşehir Avrasya Konutları 2: Bu Yıl Teslim, %20 Peşinat ve 36 Ay Vade

2025 Pastırma Sıcakları: Kasım Sürprizi Geliyor mı?

Kasım Ara Tatili 2025: İlk Tatil 9 Gün Sürecek

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL