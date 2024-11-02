Sakarya'da Yangın Faciası: 80 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Yangın Olayı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bir evde çıkan yangında 80 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Ahiler Mahallesi'nde muhtar Metin Atov'a ait iki katlı evde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Olay Yerine Müdahale

Yangının başlamasının ardından, durumu fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bir süre sonra olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Yangın Sonrası Yapılan İnceleme

Yangın ekiplerinin mücadelesinin ardından söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından, evde yapılan detaylı incelemede muhtar Metin Atov'un annesi Ayşe Hanife Atov'un cansız bedeni bulundu.

Ayşe Hanife Atov'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.