Sakarya'da Yangın Felaketi: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Yangın Felaketi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Sukenarı Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın, 90 yaşındaki Emine C.'nin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Maalesef Emine C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayrıca, yangın esnasında dumanla etkilenen A.C.'ye ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülmüş, ancak evde ciddi hasar meydana gelmiştir.

Emine C.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Sakarya'da evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, bir kişi dumandan etkilendi.