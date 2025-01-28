DOLAR
35,76 -0,02%
EURO
37,35 0,5%
ALTIN
3.155,66 -0,17%
BITCOIN
3.679.698,25 -1,21%

Sakarya'da Yangın Felaketi: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, bir kişi dumandan etkilendi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 13:34
Sakarya'da Yangın Felaketi: 90 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Yangın Felaketi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, Sukenarı Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde çıkan yangın, 90 yaşındaki Emine C.'nin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızla sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Maalesef Emine C.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ayrıca, yangın esnasında dumanla etkilenen A.C.'ye ambulansta müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülmüş, ancak evde ciddi hasar meydana gelmiştir.

Emine C.'nin cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Sakarya'da evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, bir kişi dumandan...

Sakarya'da evde çıkan yangında 90 yaşındaki kadın hayatını kaybetti, bir kişi dumandan etkilendi.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Seçimlerini Yaptı
2
Aksaray'da Yöresel Şiveyle Maç Anlatan Spiker Beğeni Topluyor
3
İzmir'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
4
ABD'de Bir Günde 1179 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı
5
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyindeki İşgalini Sürdürüyor: 26 Ölü ve 160 Yaralı
6
Kayseri'de Gazeteciye Silahlı Saldırı: Sanığa 2 Yıl 10,5 Ay Hapis Cezası
7
Rusya, Batı'nın UNESCO Faaliyetlerini Siyasallaştırma Çabalarını Eleştirdi

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Denizli'de Askıda Fatura Uygulaması Başladı: İhtiyaç Sahiplerine Destek!

Emeklilere Müjde: Maaş Farkları TBMM'den Geliyor!

Bursa'da Uygun Fiyatlı 2017 Dacia Duster İcra Yoluyla Satışa Çıkıyor

Ankara'da Sözleşmeli Personel Alım İlanları Yayınlandı

İzmir'de Süt Kuzusu Projesi Başlıyor: Aylık 8 Litre Süt Desteği!

Manisa ve Niğde'de 2025 Memur Alımları Başladı!