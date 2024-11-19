Sakarya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 56 Gözaltı

Sakarya Merkezli Operasyonda 56 Şüpheli Yakalandı

Sakarya merkezli olarak gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sakarya'da faaliyet gösteren bir şebekenin Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ağrı ve Giresun illerinde yasa dışı bahis ve şans oyunları üzerine organize olduğu belirlendi.

İllegal internet siteleri üzerinden bahis oynatan ve bu sürece aracılık eden şahıslarla ilgili gözaltı kararı uygulandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyon, 5 ilde gerçekleştirildi ve toplamda 56 zanlı gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis organizasyonunun yaklaşık 2,5 milyar lira işlem hacmine sahip olduğu değerlendiriliyor. Gözaltına alınan kişilerin banka hesap hareketleri de titizlikle inceleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.