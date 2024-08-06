Sakarya'da Yasak Makineli Tüfek Satışı İle Yakalanan Şüpheli

Sakarya'da Şüpheli Silah Satışı Operasyonu

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, uzun namlulu makineli tüfek satmaya çalışan bir kişi, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Valilikten alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.K. isimli 25 yaşındaki şüphelinin ikametinde yasaklı silah bulundurduğuna dair ihbar aldı.

Operasyonun Detayları

Jandarma ekipleri, belirtilen adrese düzenlediği operasyonda, yasa dışı olarak bulundurulan makineli tüfek, makineli tüfek tamburası ve şarjörü ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili olarak R.K.'yı gözaltına aldı.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, silah ticareti ile ilgili yasaların ne denli ağır olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, benzer vakaların önlenmesi için alınan tedbirlerin artırılacağını belirtirken, halkın bu tür durumları ihbar etmeye devam etmesini önemle vurguladı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulundurulması yasak olan uzun namlulu makineli tüfeği satmaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.