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Sakarya'da Yaya Geçidinde Küçük Çocuğa Otomobil Çarptı

Sakarya'da otomobilin çarptığı 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt hayatını kaybetti, cenazesi defnedildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:41
Sakarya'da Yaya Geçidinde Küçük Çocuğa Otomobil Çarptı

Sakarya'da Üzücü Kaza: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 10 yaşındaki Safiye Seher Bozkurt, okula gitmek için yaya geçidinden yola geçerken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, çevreyolu Güneşler mevkisinde gerçekleşti. K.Ş. yönetimindeki 34 EYL 272 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen küçük çocuğa çarptı. Olayın ardından hemen sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bozkurt, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamadı.

Küçük kızın cenazesi hastane morgundan alınarak Güneşler Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'ne getirildi. Ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Seher Bozkurt'un cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Güneşler Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Kazanın ardından sürücü K.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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