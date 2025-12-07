Sakarya'da Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Etkilenen Bölgeler
Yoğun sis özellikle Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde etkisini gösterdi. Şehrin işlek noktalarından Sakarya Köprüsü, Yeni Atatürk Stadyumu, çevre yolu ve Atatürk Bulvarı sis bulutu altında kaldı.
Hava ve Trafik Durumu
Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü şehirde, sürücüler farlarını yakarak kontrollü seyretti.
