Sakarya'da Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü

Sakarya’da yoğun sis görüşü 50 metreye kadar düşürdü; Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan başta olmak üzere kent merkezi noktaları sis altında kaldı.