Sakarya'da Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü

Sakarya’da yoğun sis görüşü 50 metreye kadar düşürdü; Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan başta olmak üzere kent merkezi noktaları sis altında kaldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 12:37
Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Etkilenen Bölgeler

Yoğun sis özellikle Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Serdivan ilçelerinde etkisini gösterdi. Şehrin işlek noktalarından Sakarya Köprüsü, Yeni Atatürk Stadyumu, çevre yolu ve Atatürk Bulvarı sis bulutu altında kaldı.

Hava ve Trafik Durumu

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü şehirde, sürücüler farlarını yakarak kontrollü seyretti.

