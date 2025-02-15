Sakarya'da Yol Uygulamalarını Paylaşan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Sakarya'da jandarma ve polis yol uygulamalarının paylaşıldığı Whatsapp grubuna 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:16
Sakarya'da Yol Uygulamalarını Paylaşan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Sakarya'da Güvenlik Güçlerine Yönelik Anlık Paylaşım Araştırması

22 Şubat 2024 tarihinde Sakarya'nın çeşitli bölgelerinde jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol uygulamalarının, bir Whatsapp grubu aracılığıyla anlık olarak paylaşıldığı belirlendi. Bu durum üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı hemen harekete geçti.

Gözaltı İşlemleri ve Suçlamalar

Gözaltına alınanların başında grubun kurucusu ve yöneticisi A.E.P. (37) ile diğer yöneticiler E.Y. (37), İ.Ö. (35) ve H.Y. (35) yer alıyor. Bu kişiler, “suçluyu kayırma” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada, söz konusu Whatsapp grubuna üye 900 kişiden 150'sinin uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca, grupta yer alan 3 kişi hakkında arama kararı olduğu bilgisi edinildi.

Adli Sürecin Devamı

Gözaltına alınan 4 şüpheli, adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik güçleri, bu tür olayların önlenmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceği duyurusunu yaptı.

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