Sakarya'da Yorgun Mermi Saldırısı: AK Parti Başkan Yardımcısı Yaralandı

Sakarya'da Yorgun Mermi İle Yaralanma Olayı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, evinin bahçesinde dinlenen Yusuf Gökdemir (60), yorgun merminin isabeti sonucunda yaralandı. Olay, Yuvalıdere Mahallesi'nde meydana geldi ve Gökdemir hemen hastaneye kaldırıldı.

Olay Anı ve Müdahale

Gökdemir'in ensesine bir yorgun mermi isabet etti. Olayın hemen ardından yakınları, acil yardım ekiplerine haber verdi. 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle Gökdemir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Açıklamadan Başka

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Karasu Yuvalıdere'de bahçede oturduğu esnada yorgun mermi sebebiyle yaralanan İl Başkan Yardımcımız, dava arkadaşımız Yusuf Gökdemir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok şükür ki Yusuf abimizin hayati tehlikesinin olmadığını aldım. Yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum. Son zamanlarda artan silah sıkma olaylarının her an masum bir cana sebep olacağını asla unutmayalım. Vurulan sizin kardeşiniz, çocuğunuz da olabilir. Artık bu işe bir son verelim."

Polis, olayla ilgili olarak kapsamlı bir inceleme başlatmış durumda.