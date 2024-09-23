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Sakarya'da Zincirleme Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir çift yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 00:54
Sakarya'da Zincirleme Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Trajik Bir Kaza

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, D-650 kara yolunda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında bir çift yandı.

Olayın Detayları

Arabayı süren Salim Kaba (73), yol yapımı nedeniyle oluşan araç kuyruklarının bulunduğu Hayrettin Mahallesi mevkiinde, önünde giden 03 BB 288 plakalı otomobile vurdu. Savrulan bu araç da 06 DBG 559 plakalı bir başka araca çarptı.

Kaza sonrasında, LPG'li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobilde yangın çıktı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını Kaybedenler

Yangın söndürülmeden önce, araçta bulunan Saadet Kaba hayatını kaybederken, çevredekilerin yardımıyla kurtarılan eşi ağır yaralı olarak Pamukova İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ulaşım Durumu

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden trafiğe açıldı.

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