DOLAR
34,34 -0,13%
EURO
36,64 -0,18%
ALTIN
2.897,77 -0,08%
BITCOIN
3.067.530,86 -2,77%

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ambulansın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 sağlık personeli yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 02:47
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 02:47
Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ambulansın da bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 sağlık personeli yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. İzmit yönüne giden E.Ö. idaresindeki 54 AFA 570 plakalı ambulans, Göl Caddesi'nden Şehit Cevdet Koç Caddesi'ne çıkmak isteyen Umut Gürsoy (26) yönetimindeki 10 KP 065 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından, İzmit yönünden gelen 06 DB 9159 plakalı pikap da çarpan cip, park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Yaralıların Durumu

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cipin sürücüsü Gürsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi, ambulans sürücüsü E.Ö. ve sağlık personelleri Ö.F.C. ile B.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı ve buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yapılan İncelemeler

Gürsoy'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Suiçmez, Noterlik Kanunu Teklifini Eleştirdi
2
Türkiye ve Karadağ Arasında Askeri Sağlık İşbirliği Protokolü İmzalandı
3
Düzce'de Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Yaşamı Olumsuz Etkiledi
4
Kayseri'de Düğün Faciası: Havaya Ateş Açan Kişi Akrabasını Öldürdü
5
Gündem Özeti: 13 Ekim 2024'te Öne Çıkanlar
6
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den ABD'nin Suriye Yaptırımları Hakkında Açıklama
7
Roma'da Gazze ve Lübnan'a Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak