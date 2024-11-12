Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ambulansın da bulunduğu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 sağlık personeli yaralandı.

Kazanın Detayları

Olay, Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. İzmit yönüne giden E.Ö. idaresindeki 54 AFA 570 plakalı ambulans, Göl Caddesi'nden Şehit Cevdet Koç Caddesi'ne çıkmak isteyen Umut Gürsoy (26) yönetimindeki 10 KP 065 plakalı cip ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından, İzmit yönünden gelen 06 DB 9159 plakalı pikap da çarpan cip, park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Yaralıların Durumu

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cipin sürücüsü Gürsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi, ambulans sürücüsü E.Ö. ve sağlık personelleri Ö.F.C. ile B.Ç. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Sapanca Devlet Hastanesine kaldırıldı ve buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yapılan İncelemeler

Gürsoy'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, polis kazaya karışan ve olay yerinden kaçan pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.