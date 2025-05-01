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Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası, Anadolu Otoyolu'nda Ulaşımı Aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı olumsuz etkiledi. Yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 13:36
Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası, Anadolu Otoyolu'nda Ulaşımı Aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yaşanan zincirleme trafik kazası, ulaşımda önemli aksamalara yol açtı.

Kaza, otoyolun İstanbul yönü Arifiye mevkisinde gerçekleşti. Dört aracın karıştığı kazada, İ.A. yönetimindeki 06 ENY 274 plakalı kargo kamyonu, E.B.'nin kullandığı 54 AAS 321 plakalı otomobil, K.T. idaresindeki 60 AGC 572 plakalı kamyonet ve N.K'nin sürücüsü olduğu 67 NK 991 plakalı hafif ticari araç yer aldı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Neyse ki kazada yaralanan olmadı. Ancak, yaşanan bu zincirleme kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre için aksadı.

Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik akışının normale döndüğü belirtildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu. Kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda...

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamaya neden oldu. Kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

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