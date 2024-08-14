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Sakarya'daki Hastane İnşaatında 15 İşçi Yaralandı

Sakarya'da bir inşaatta tavan çökmesi sonucu yaralanan işçilerden 13'ü taburcu oldu, 2'sinin tedavisi sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:10
Sakarya'daki Hastane İnşaatında 15 İşçi Yaralandı

Sakarya'da Hastane İnşaatında Yaralanma Olayı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat halindeki şehir hastanesinin işçileri, kaldıkları prefabrik yapının tavanının çökmesi sonucu yaralandı.

Olayın Detayları ve Tedavi Süreci

Olayda yaralanan 15 işçiden 13'ü, gerekli kontrollerin ardından hastanelerden taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "15 işçimiz yaralanmış, 13'ü taburcu edilmiştir. İki işçimizin tedavi süreçleri devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Güvenlik Önlemleri ve İnşaat Süreci

Bu üzücü olay, iş güvenliği önlemlerinin bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini gösteriyor. İnşaat sektöründe çalışan işçilerin güvenliği için önlemler arttırılmalı ve gerekli denetimler yapılmalıdır.

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