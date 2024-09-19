Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlaması: 6 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Sakarya'da Makarna Fabrikasındaki Patlama Gelişmeleri

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül'de meydana gelen makarna fabrikasındaki patlamada, bir kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi ise yaralanmıştı. Bu olayla ilgili başlatılan soruşturmada 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin Yakalanması ve Adliyeye Sevki

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu toplam 7 zanlı ifadeye çağrıldı. Adliyeye gelen bu şüphelilerden 6'sı hakkında savcılıktan gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hendek Adliyesine geri getirildi. İfadesi alınan bir zanlı ise serbest bırakıldı.

Patlamanın Sonrası ve Yaralanmalar

Patlamanın ardından yaralı 30 kişi, sağlık ekipleri tarafından Hendek, Akyazı, Düzce ve Kocaeli'deki hastanelere sevk edildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, yaralılardan birinin çocuk olduğunu ve 3'ünün itfaiye eri olduğunu aktardı. Ayrıca, entübe durumda olan 2 kişinin olduğu bilgisi verildi.

Patlama sonrası çıkan yangın sebebiyle işçilerden Mesut Şimay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi, söz konusu patlamanın nedenleri ve sorumluları hakkında yürütülen soruşturmada ilerlemeler takip ediliyor.