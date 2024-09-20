DOLAR
34,06 -0,25%
EURO
38,03 -0,08%
ALTIN
2.832,18 -0,19%
BITCOIN
2.141.893,42 0,32%

Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında 1 Şüpheli Tutuklandı

Hendek'teki makarna fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi tutuklandı, 30 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 01:36
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 01:36
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında 1 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Fabrika Patlaması Üzerine Gelişmeler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olayın Ardından Soruşturma Başlatıldı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, fabrika sahipleri ve yöneticileri dahil toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerin ardından bu kişilerden 3'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fabrika müdürü V.U., tutuklanırken diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Patlama ve Yaralanmalar

15 Eylül tarihinde gerçekleşen bu dramatik olayda, yaralanan 30 kişi, Hendek ve Akyazı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, yaralılar arasında biri çocuk ve 3 itfaiye erinin olduğunu, 2 kişinin ise entübe edildiğini açıkladı.

Patlama sonrası başlayan yangında, işçilerden Mesut Şimay (27) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soğutma çalışmalarında can kaybı korkusu sürerken, soruşturmanın devam edeceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meksika Devlet Başkanı Obrador, Sinaloa Çatışmalarında ABD'yi Sorumlu Tutuyor
2
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında 1 Şüpheli Tutuklandı
3
Fakülte ve Yüksekokul Değişiklikleri Hakkında Yeni Düzenlemeler
4
İsrail Ordusu, Kuzeydeki Yerleşimlerde Yeni Güvenlik Önlemleri Açıkladı
5
Narin Güran'ın Ölümünde Kan Donduran Detay Histopatoloji Raporunda Ortaya Çıktı
6
Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin Güran’ın Ölümüne Dair Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: İşte Abinin Kolunu Isıran İsim
7
Çorum'da Restoranda Silahlı Kavga: Bir Yaralı

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

2023 Model FIAT Doblo İcradan Satışa Çıkarıldı! Sıfırdan Farksız ve Uygun Fiyata Satışta

Metrekaresi 100 TL’ye tarla satışı Milli Emlak’ta! Su bile daha pahalıya gelecek

Aile Bakanlığı’ndan İhtiyaç Sahiplerine 4 Bin 180 TL Destek! Şartlar ve Başvuru Detayları