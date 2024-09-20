Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında 1 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Fabrika Patlaması Üzerine Gelişmeler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olayın Ardından Soruşturma Başlatıldı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, fabrika sahipleri ve yöneticileri dahil toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerin ardından bu kişilerden 3'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Fabrika müdürü V.U., tutuklanırken diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Patlama ve Yaralanmalar

15 Eylül tarihinde gerçekleşen bu dramatik olayda, yaralanan 30 kişi, Hendek ve Akyazı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, yaralılar arasında biri çocuk ve 3 itfaiye erinin olduğunu, 2 kişinin ise entübe edildiğini açıkladı.

Patlama sonrası başlayan yangında, işçilerden Mesut Şimay (27) hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soğutma çalışmalarında can kaybı korkusu sürerken, soruşturmanın devam edeceği bildirildi.