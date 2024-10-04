Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Bir İşçi Daha Hayatını Kaybetti

Sakarya'daki Patlama Sonrası Acı Kayıplar

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan makarna fabrikasında 15 Eylül tarihinde meydana gelen patlama sonucunda ağır yaralanan bir işçi daha yaşamını yitirdi.

Hayatını Kaybeden İşçi

Patlamada yaralanan Eray Kızıldağ (22), tedavi için sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 19 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kızıldağ'ın cenazesinin yarın Hendek'te defnedileceği bildirildi.

Patlama ve Yaralanmalar

15 Eylül'deki olayın ardından çıkan yangında, işçilerden Mesut Şimay'ın (27) cansız bedenine ulaşıldı. Patlama sonucunda toplamda 30 işçi yaralandı ve çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı, patlama ile ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Soruşturmada, fabrika sahipleri ve yöneticileri dahil toplam 7 zanlı ifade vermeye çağrıldı. Sorgu sonrası bu kişilerden 6'sı gözaltına alındı, 1'i serbest bırakıldı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden fabrika müdürü tutuklandı. Diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.