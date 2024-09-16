Sakarya'daki Makarna Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 11:17
Sakarya'daki Makarna Fabrikasında Patlama: 1 Ölü, 30 Yaralı

Sakarya'daki Patlamanın Ardından Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Patlama sonrası ilk müdahale ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Patlama Anı ve Sonrası

Olay, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri yakınlarındaki fabrikada gerçekleşti. Patlamanın ardından, fabrikadaki silolardaki yangın, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin uzun süren çalışmaları ile kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumanların yükseldiği bölgedeki soğutma çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, güvenlik amacıyla polis ekipleri de bölgede kalabalık oluşturdu. Yaralıların Durumu

Hendek, Akyazı, ve Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan 16'sının tedavisi tamamlanarak taburcu olmuştur. Yaralılardan bazıları durum bakımından ciddi risk altındadır.

Hayatını Kaybeden İşçi

Soğutma çalışmaları esnasında hayatını kaybeden kişinin 27 yaşındaki işçi Mesut Şimay olduğu açıklanmıştır. Şimay'ın cenazesi, Akyazı ilçesi Kuzuluk Orta Mahalle Yeşil Camisi'nde, öğle vakti kılınacak namaz sonrası defnedilecektir.

Olayda Yaralananların Durumu

Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ve Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, hastanede yaralıları ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi verdiler. Özçevik, yaralılar arasında çocuklar da dâhil olmak üzere 30 kişinin olduğunu, bunlardan 2'sinin entübe olduğunu açıkladı.

Patlamanın nedenine dair detaylı incelemeler sürerken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı makarna fabrikasındaki patlamanın ardından soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.

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