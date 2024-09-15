Sakarya'daki Makarna Fabrikasında Patlama: 21 Yaralı

Sakarya'da Makarna Fabrikasında Patlama!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 21 kişi yaralandı. Olay, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde yer alan fabrikada, yem silolarının olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti. Patlamanın ardından fabrikanın yangın alarmı devreye girdi.

Yaralılar Hastanelere Sevk Edildi

Vali Yaşar Karadeniz, patlama sonrası acil hizmetlerin olay yerine sevk edildiğini açıkladı. "12 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi, 9 yaralı ise kendi imkanlarıyla hastaneye ulaştılar. Yaralılarımızdan ikisi entübe durumda," dedi. Vali Karadeniz ayrıca, patlamanın olduğu alanda mahsur kalan bir işçinin itfaiye ve vinç yardımıyla kurtarıldığını belirtti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor. Olay yerinden yükselen dumanlar, ilçenin çeşitli noktalarından görülebiliyor.

Yetkililer İncelemelerde Bulundu

Olay yerine gelen Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, fabrika yetkililerinden bilgi alarak patlama sonrası tahliye çalışmalarının tamamlandığını ve içeride mahsur kalan kimsenin olmadığını vurguladı. Karadeniz, patlamanın değirmen bölümünde gerçekleştiği yönünde ilk belirlemelerin yapıldığını söyledi.

AK Parti Milletvekilleri ve Yerel Yöneticiler Olay Yerinde

AK Parti Sakarya milletvekilleri ve yerel yöneticiler de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği, tedavi süreçlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın nedeni ve olası sonuçları ile ilgili detaylı incelemeler, yangının tamamen söndükten sonra başlayacak.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.