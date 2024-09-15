Sakarya'daki Makarna Fabrikasında Patlama: Adli Soruşturma Başlatıldı

Sakarya'da Patlama: Adli Soruşturma Süreci Başlatıldı

Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yaralılara Acil Şifa Dilekleri

Patlamada yaralanan vatandaşlara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, olay sonrası çıkan yangının söndürülmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini de aktardı. Yaralıların tedavi süreçlerinin saglıklı bir şekilde yürütülmesi adına tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Adli Soruşturma Başlatıldı

Patlamanın nedeni ve sorumlularının tespit edilmesi amacıyla Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturma süreci başlatıldığı bilgisi verildi. Bakan Tunç, konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini sözlerine ekledi.