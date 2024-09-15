Sakarya'daki Makarna Fabrikasında Patlama: Adli Soruşturma Başlatıldı

Sakarya'da bir makarna fabrikasında yaşanan patlama sonrası adli soruşturma süreci başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 15:28
Sakarya'daki Makarna Fabrikasında Patlama: Adli Soruşturma Başlatıldı

Sakarya'da Patlama: Adli Soruşturma Süreci Başlatıldı

Hendek ilçesinde bulunan bir makarna fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olaya ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yaralılara Acil Şifa Dilekleri

Patlamada yaralanan vatandaşlara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, olay sonrası çıkan yangının söndürülmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini de aktardı. Yaralıların tedavi süreçlerinin saglıklı bir şekilde yürütülmesi adına tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Adli Soruşturma Başlatıldı

Patlamanın nedeni ve sorumlularının tespit edilmesi amacıyla Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturma süreci başlatıldığı bilgisi verildi. Bakan Tunç, konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Cinsel Şiddete Karşı Büyük Protesto
2
Avcılar'da Silahlı Saldırı: Motosikletli Şahıs İş Yerine Ateş Açtı
3
İstanbul'da Aile Değerlerine Destek Gösterisi Başladı
4
Ekrem İmamoğlu Trabzon'daki Şehit Mezarını Ziyaret Etti
5
Ahi Evran Veli Kırşehir Camisi Bosna Hersek'te Hizmete Açıldı
6
Emlak Sektöründe Doğrulanmış İlan Dönemi Başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları