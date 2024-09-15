Sakarya'daki Makarna Fabrikasında Patlama: Bir Cansız Bedene Ulaşıldı

Sakarya'da Fabrika Patlaması: Üzücü Gelişmeler

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında yaşanan patlama sonrasında yapılan soğutma çalışmalarında bir vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı. Olay, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri yakınlarındaki fabrikada, siloların bulunduğu alanda gerçekleşti.

Patlamanın Ardından

Patlamanın ardından çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları sırasında bu trajik buluşu gerçekleştirdi. Cenazenin kimliğinin tespiti için gerekli işlemler başlatıldı ve ceset Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Sakarya Valiliği Açıklama Yaptı

Sakarya Valiliği, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, patlama sonrası fabrika yetkililerinin herhangi bir çalışan ya da vatandaşın içeride olmadığını belirtti. Kamuoyuna yönelik detaylı bilgi verildi.

Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde

Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle yaralanan 30 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, yaralıların durumu hakkında bilgi verdi. İki yaralının entübe olduğunu açıkladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bir kişinin cansız bedeni bulundu.