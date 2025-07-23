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Sakarya'daki Orman Yangını: Selçik Köyü Tahliye Edildi

Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan orman yangını nedeniyle Selçik köyü de tahliye edilerek, boşaltılan köy sayısı 7'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 20:01
Sakarya'daki Orman Yangını: Selçik Köyü Tahliye Edildi

Sakarya'daki Orman Yangını Üçüncü Gününde Devam Ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan orman yangını, 20 Temmuz'da Hacılar Mahallesi'nde ortaya çıktı. Bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırlarına ulaşan yangın şu an için büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak, rüzgarın etkisiyle alevler yeniden büyüyerek Selçik köyü'nün tahliye edilmesine neden oldu.

Tahliyeler Devam Ediyor

Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı yediye yükselirken, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik köyü de tahliye edildi. Tahliye çalışmaları kapsamında, bölgedeki vatandaşlar ve hayvanlar güvenli alanlara yönlendiriliyor.

İki Yönde de Trafik Kesildi

Rüzgarın etkisiyle alevler ve oluşan duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul-Osmaneli kara yolundaki Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi de yangın dolayısıyla yoğun duman etkisiyle olumsuz etkilendi.

Yangına Müdahale Sürüyor

Gece boyunca düşen hava araçlarıyla devam eden söndürme çalışmaları, günün ilk ışıklarıyla tekrar havadan müdahale ile sürdürülüyor. Yangının tamamen kontrol altına alınması için ekipler hem karadan hem de havadan yoğun bir çaba gösteriyor.

Köylüler de Destek Veriyor

Yangının kontrol altına alınması amacıyla çalışan "alev savaşçıları"na köylüler, traktörlerin arkasına bağladıkları su dolu tankerler ile destek oluyor.

Yangın, Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli ve Ciciler köyleri gibi bir dizi köyün de tahliyesine neden olmuş durumda. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

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