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Sakarya'daki Orman Yangını Üçüncü Günde Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinden Bilecik'e sıçrayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Ekipler, havadan ve karadan alevlerle mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 09:51
Sakarya'daki Orman Yangını Üçüncü Günde Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Sakarya'dan Bilecik'e Sıçrayan Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Sakarya'nın Geyve ilçesi'nde 20 Temmuz'da başlayan orman yangını, 21 Temmuz'da Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını aşarak daha geniş bir alana yayıldı. Yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekipler, havadan ve karadan müdahale yöntemlerini kullanarak yoğun çaba sarf ediyor. Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara vermesi sonrasında, gece boyunca yalnızca karadan müdahale sürdürülmüştür.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlatıldı. Yangının etkili olduğu alan genişledikçe, Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri tedbir amacıyla boşaltılmıştır.

Yangının Kazancı köyüne sıçraması üzerine, alevlerin evlere ulaşmaması için ekipler tarafından yoğun bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, yangının Osmaneli ilçe merkezine yaklaşması nedeniyle D-650 kara yolundaki araçlar, tedbir amacıyla ilçe merkezine yönlendirilmiştir.

Hava durumunun yangın söndürme çalışmalarına etkisi göz önünde bulundurularak, ekiplerin fedakar çabalarıyla alevlerin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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