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Sakarya'daki Orman Yangınına Müdahale 3. Gününde: Medetli Köyü Tahliye Ediliyor

Sakarya'da başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyerek Medetli köyünün tahliye edilmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 17:37
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 17:37
Sakarya'daki Orman Yangınına Müdahale 3. Gününde: Medetli Köyü Tahliye Ediliyor

Sakarya'daki Orman Yangınında Son Durum

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da başlayan orman yangını, Bilecik tarafına sıçrayarak büyük bir tehlike haline geldi. Yangın, 20 Temmuz'da Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda etkisini gösterdi ve bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesine ulaştı.

Yangın, şimdiye kadar 4 köyün boşaltılmasına yol açtı ve gün boyunca verilen mücadele ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ancak, rüzgarın etkisiyle alevlerin yeniden yükselmesi yangınla mücadelede işlerin zorlaşmasına neden oldu.

Yangına Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Yangına müdahale eden hava araçları, dün akşam saatlerinde ara vermek zorunda kaldı. Ancak, gece boyunca karadan müdahale devam etti. Bugün sabah saatleriyle birlikte havadan müdahaleye tekrar başlandı.

Alevlerin yeniden büyümesi sebebiyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yangın, özellikle Vezirhan beldesi yakınlarındaki Paşalar mevkisi'nde yoğunlaşmakta ve bu nedenle Medetli köyü tahliye ediliyor.

Yangının yayılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltılan köyler arasında Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri de bulunmaktadır. Yetkililer, yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için var güçleriyle çalışmalarını sürdürmeye devam ettiklerini belirtiyor.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün...

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan, daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan ve bugün büyük oranda kontrol altına alındığı açıklanan yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden büyüdü.

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