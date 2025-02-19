Sakarya'daki Silahlı Saldırıda 5 Zanlıdan Biri Tutuklandı

Sakarya'da Silahlı Saldırıda Tutuklama Gelişmesi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 7 Şubat'ta meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin ölümü ve diğerinin yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, seyir halindeki otomobile ateş açılması sonucu Mert Elter'in hayatını kaybetmesine sebep olan saldırıya ilişkin gözaltına alınan B.Y., M.Ş., M.Ş., Ü.B. ve F.B.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ardından Sapanca Adliyesi'ne sevk edildi.

Adli Süreç ve Tutuklama

Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden B.Y. (31) tutuklanırken, M.Ş. (50) için adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer zanlılar M.Ş. (42), Ü.B. (61) ve F.B. (32) ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, gözaltına alınanlardan H.C. (65) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayın Detayları

Olay, 7 Şubat günü Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi'nde meydana geldi. Sikse Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) idaresindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, başka bir araçtan inen kişilerce ateş açıldı. Yaralanan sürücü ve yanındaki Mert Elter hastaneye kaldırılırken, Elter yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından saldırının firari şüphelisi B.Y. ile onun kaçmasına ve saklanmasına yardım eden M.Ş., M.Ş., H.C., Ü.B. ve F.B.'yi gözaltına aldı.