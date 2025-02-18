Sakarya'daki Silahlı Saldırıda 6 Zanlı Yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişinin ölümü ve bir yaralanma olayıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:45
Sakarya'daki Silahlı Saldırıda 6 Zanlı Yakalandı

Sakarya'da Silahlı Saldırı: 6 Zanlı Gözaltında

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişinin hayatını kaybetmesi ve bir kişinin yaralanması ile ilgili olarak 6 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, 7 Şubat'ta yaşanan olayla bağlantılı olarak sorgulanıyor.

Olayın Detayları

Olay, Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde Şehit Cevdet Koç Caddesi’nde gerçekleşti. 7 Şubat tarihinde, Sapanca yönünde seyreden K.T. (20) yönetimindeki 41 AKB 278 plakalı otomobile, başka bir araçtan inen kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda yaralanan sürücü K.T. ve yanındaki Mert Elter (21) sağlık ekipleri tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Mert Elter, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Gözaltına Alınan Şüphelilerin İsimleri

Başlatılan soruşturma kapsamında B.Y. (31) olayın firari şüphelisi olarak tespit edilirken, onun kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen M.Ş. (50), M.Ş. (42), H.C. (65), Ü.B. (61) ve F.B. (32) de yakalandı. Yapılan aramalarda, olayda kullanılan suç aleti dahil olmak üzere 4 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği ve 663 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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