Sakarya'daki Tarihi Su Değirmeni 77 Yaşındaki Ustanın Eliyle Dönüyor

Sakarya'daki Su Değirmeninin Hikayesi

Hendek ilçesinde yer alan yaklaşık bir asırdır ayakta kalan tarihi su değirmeni, 77 yaşındaki Yılmaz Duyan tarafından işletilmeye devam ediyor. Duyan, çocuk yaşlardan beri sürdürdüğü bu mesleği, mısır ve buğday öğüterek gün geçtikçe daha da yaşatıyor.

Ebeveynlerden Torunlara Aktarılan Bir Geleneğin Temsilcisi

Bayraktepe Mahallesi'nde bulunan ve Hendek Belediyesi tarafından 2018 yılında restore edilen değirmen, 12 yaşında babasının yanında çalışmaya başlayan Yılmaz Duyan'ın fedakarlığı sayesinde hala canlılığını koruyor. Duyan, "Gelişen teknolojiye rağmen bu değirmenin çarklarının dönmesi için elimden geleni yapıyorum," diyerek duygularını ifade ediyor.

Bölgenin Tek Su İle Çalışan Değirmeni

Yöre halkına ve çevre illere de hizmet veren Duyan, bu su değirmeninin bölgedeki tek suyla çalışan değirmen olduğunu belirtiyor. "Burada mısır zamanı yoğunluğumuz tavan yapıyor, gece gündüz uyumak yok. Başka su değirmeni yok," sözlerini ekliyor. Duyan, ailesiyle birlikte yaklaşık 65 yıldır bu değirmeni işletiyor olmanın gururunu taşıyor.

Yılmaz Duyan, geçmişten gelen mirasının önemini ve bu geleneği yaşatmanın ne denli değerli olduğunu vurgularken, bu mesleği geleceğe taşımak için azimle çalışmaya devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.