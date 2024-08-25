Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sakarya'daki Tarihi Su Değirmeni 77 Yaşındaki Ustanın Eliyle Dönüyor

Hendek'teki asırlık su değirmeni, 77 yaşındaki Yılmaz Duyan'ın emeğiyle hizmet vermeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:30
Sakarya'daki Tarihi Su Değirmeni 77 Yaşındaki Ustanın Eliyle Dönüyor

Sakarya'daki Su Değirmeninin Hikayesi

Hendek ilçesinde yer alan yaklaşık bir asırdır ayakta kalan tarihi su değirmeni, 77 yaşındaki Yılmaz Duyan tarafından işletilmeye devam ediyor. Duyan, çocuk yaşlardan beri sürdürdüğü bu mesleği, mısır ve buğday öğüterek gün geçtikçe daha da yaşatıyor.

Ebeveynlerden Torunlara Aktarılan Bir Geleneğin Temsilcisi

Bayraktepe Mahallesi'nde bulunan ve Hendek Belediyesi tarafından 2018 yılında restore edilen değirmen, 12 yaşında babasının yanında çalışmaya başlayan Yılmaz Duyan'ın fedakarlığı sayesinde hala canlılığını koruyor. Duyan, "Gelişen teknolojiye rağmen bu değirmenin çarklarının dönmesi için elimden geleni yapıyorum," diyerek duygularını ifade ediyor.

Bölgenin Tek Su İle Çalışan Değirmeni

Yöre halkına ve çevre illere de hizmet veren Duyan, bu su değirmeninin bölgedeki tek suyla çalışan değirmen olduğunu belirtiyor. "Burada mısır zamanı yoğunluğumuz tavan yapıyor, gece gündüz uyumak yok. Başka su değirmeni yok," sözlerini ekliyor. Duyan, ailesiyle birlikte yaklaşık 65 yıldır bu değirmeni işletiyor olmanın gururunu taşıyor.

Yılmaz Duyan, geçmişten gelen mirasının önemini ve bu geleneği yaşatmanın ne denli değerli olduğunu vurgularken, bu mesleği geleceğe taşımak için azimle çalışmaya devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaklaşık 100 yıllık su değirmeninde çocuk yaşlarda başladığı nöbetini devam ettiren 77 yaşındaki Yılmaz Duyan, mısır ve buğdayları öğüterek müşterilerinin un ihtiyacını karşılıyor.

İLGİLİ HABERLER

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!