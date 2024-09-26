DOLAR
34,14 -0,01%
EURO
38,26 -0,57%
ALTIN
2.932,42 -0,52%
BITCOIN
2.222.542,54 -2,61%

Sakarya'daki Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları KGYS kameraları tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:58
Sakarya'daki Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Sakarya'da Kazalar Gözlemlendi

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

15 Temmuz Bulvarı'ndaki Çarpışma

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan kayıtlar arasında, 15 Temmuz Bulvarı'ndaki kavşakta bir cip ile otomobil arasında meydana gelen çarpışma dikkat çekti.

Donatım Kavşağı'nda Yaşanan Olay

Başka bir kayıtta ise Donatım Kavşağı'nda farklı yönlere giden iki otomobilin çarpışması kaydedildi. Bu tür kaza anları, sürücülerin ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Kaza

Ayrıca, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınlarında, elektrikli skuter sürücüsünün hafif ticari bir aracın çarpması sonucu düştüğü anlar da kameralar tarafından kaydedildi.

Bu kazalar, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

İLGİLİ HABERLER

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hakkari'de Kaçak Altın Operasyonu: 6 Kilogram Külçe Ele Geçirildi
2
Libya'da Merkez Bankası Yönetimi İçin Önemli Anlaşma
3
Filistinli Gazeteciler Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülü'ne Aday Gösterildi
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Üzerine Sert Açıklamalar
5
Milli Savunma Bakanı Hakkari'de Gençlerle Buluştu
6
Mardin'de Bisiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
7
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Faiz oranları düştü! 12 ay vade ile düşük faiz oranı ile anında 150.000 bin TL hesabınızda

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek