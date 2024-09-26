Sakarya'daki Trafik Kazaları KGYS Kameralarına Yansıdı

Sakarya'da Kazalar Gözlemlendi

Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedildi. Bu görüntüler, sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

15 Temmuz Bulvarı'ndaki Çarpışma

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından paylaşılan kayıtlar arasında, 15 Temmuz Bulvarı'ndaki kavşakta bir cip ile otomobil arasında meydana gelen çarpışma dikkat çekti.

Donatım Kavşağı'nda Yaşanan Olay

Başka bir kayıtta ise Donatım Kavşağı'nda farklı yönlere giden iki otomobilin çarpışması kaydedildi. Bu tür kaza anları, sürücülerin ne kadar dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Kaza

Ayrıca, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki hemzemin geçit yakınlarında, elektrikli skuter sürücüsünün hafif ticari bir aracın çarpması sonucu düştüğü anlar da kameralar tarafından kaydedildi.

Bu kazalar, sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.