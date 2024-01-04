Sakarya'dan 164 ülke ile ihracatta yeniden rekor kırdı!

Sakarya, 2023 yılında 164 farklı ülkeye yaptığı ihracatla 5,7 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu rakam, Sakarya'nın tarihindeki en yüksek ihracat geliri oldu. Sakarya, ihracatını otomotiv, tekstil, makine, gıda ve kimya sektörlerinde artırdı.

Sakarya, 2023 yılında 164 farklı ülkeye yaptığı ihracatla 5,7 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu rakam, Sakarya'nın tarihindeki en yüksek ihracat geliri oldu. Sakarya'nın en çok ihracat yaptığı ülkeler Polonya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve İtalya oldu. SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya'nın dünya ticaretindeki rolünü artırdığını söyledi.

DÜNYADA ÜRETİM MODELLERİ DEĞİŞTİ

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, dünyada üretim modellerinin değiştiğini ve ticaretin daha rekabetçi ve hızlı olmasını gerektirdiğini belirtti. Altuğ, Sakarya'nın bu yeni modellere uyum sağlayarak, üretim ve ticarette başarılarını sürdürdüğünü söyledi. Aktuğ sözlerine şu şekilde devam etti;

"Son yıllarda ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın hastalıklar, doğal afetler, sıcak savaşlar ticaretin dengesini bozdu. Sakarya olarak bizler geleceği dünden tasarlayarak tüm dünya için üretmeyi benimsemiş bir şehiriz. Yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretimi merkeze alarak yatırımlarımızı buna göre şekillendiriyoruz."

Sanayide yeşil dönüşümü teşvik edici uygulamaları hayata geçirdiklerini, Ur-Ge projelerinin buna örnek olduğunu belirten Altuğ, Sakarya'nın katma değerli üretimiyle dünya ticaretinde öne çıktığını, ihracatta yükselişin devam edeceğini belirtti. Aktuğ'un sözlerinde şu ifadeler dikkat çekti:

"Sanayide yeşil dönüşümü teşvik edici uygulamaları hayata geçiriyoruz. Ur-Ge projelerimiz buna örnektir. Bu hamlelerimizle umuyoruz ki ihracatta yükselişimiz devam edecek. İhracat rekorunu kırmamızdaki en büyük pay sahibi olan, yarattıkları katma değerli üretimle bizleri dünya ticaretinde öne taşıyan Sakarya'mızın kıymetli iş dünyasına teşekkür ediyorum."