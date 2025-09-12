Sakarya Erenler'de Silahlı Kavga: 4 Ev Ateşe Verildi, 4 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya Erenler'de çıkan silahlı kavgada 2 çocuk yaralandı, 4 ev kullanılamaz hale geldi; 5 gözaltından 4 kişi tutuklandı, O.G adli kontrolle salıverildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 19:47
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 19:47
Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesinde dün husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavga sonrası yaşananlar, bölgeyi alarma geçirdi.

Olayın Detayları

Kavgada açılan ateş sonucu Y.G. (8) ve E.G. (10) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından ateşe verilen dört ev kullanılamaz hale geldi.

Gözaltı ve Tutuklamalar

Olayla ilgili polis ekiplerince gözaltına alınan A.G., M.G., O.G., T.G. ve S.G. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dörtü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelişmelerle ilgili soruşturma sürüyor.

