Sakarya Gaz Sahası'ndan Önemli Gaz Üretimi Beklentisi

Gaz Üretiminde Beklentiler Yükseliyor
Enerji Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda gerçekleştirilecek üretime dair önemli bilgiler paylaştı.
Üretim Hedefleri
Bakan Bayraktar, 2025'in ilk çeyreğinde günde 9,1 milyon metreküp doğal gaz üretimi hedeflediklerini duyurdu. Bu miktarın, 4 milyon hane için enerji ihtiyacını karşılayabileceği vurgulandı.
Gelecek Vizyonu
Sakarya Gaz Sahası'nın enerjideki rolü, ülkenin bağımsız enerji stratejileri açısından büyük önem taşıyor. Üretim artışının, enerji talebini karşılamada etkili olacağı öngörülüyor.