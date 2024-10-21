Sakarya Gaz Sahası'ndan Önemli Gaz Üretimi Beklentisi

Gaz Üretiminde Beklentiler Yükseliyor

Enerji Bakanı Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda gerçekleştirilecek üretime dair önemli bilgiler paylaştı.

Üretim Hedefleri

Bakan Bayraktar, 2025'in ilk çeyreğinde günde 9,1 milyon metreküp doğal gaz üretimi hedeflediklerini duyurdu. Bu miktarın, 4 milyon hane için enerji ihtiyacını karşılayabileceği vurgulandı.

Gelecek Vizyonu

Sakarya Gaz Sahası'nın enerjideki rolü, ülkenin bağımsız enerji stratejileri açısından büyük önem taşıyor. Üretim artışının, enerji talebini karşılamada etkili olacağı öngörülüyor.