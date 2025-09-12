Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'nın Geyve ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Jandarma ekipleri adreste çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde Geyve ilçesinde Y.G. (52) adresine operasyon düzenledi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 yivli keskin nişancı tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 10 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 7 bin 618 mermi (farklı ebatlarda), 27 şarjör, 10 kama ve kesici alet, 23 ata lira altın ile silah yedek parça ve tamir kitleri bulundu.

Gözaltına alınan Y.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.